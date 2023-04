Published: Just Now Updated: Just Now

``எந்தவொரு முறைகேடும் நடைபெறவில்லை..!" - அண்ணாமலையின் குற்றச்சாட்டுக்கு CMRL விளக்கம்

`முதற் கட்ட திட்டத்துக்கான மெட்ரோ ரயில்கள் வாங்கும்போது, அல்ஸ்டோம் டிரான்ஸ்போர்ட் நிறுவனத்துக்கு தேவையற்ற சலுகைகள் வழங்கப்பட்டதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டிருக்கிறது. இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் முற்றிலும் தவறானவை, உண்மைக்குப் புறம்பானவை.' -CMRL