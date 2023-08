Published: Just Now Updated: Just Now

தனியார் நிறுவனத்திடமிருந்து `மாதப்படி' வாங்கினாரா பினராயி விஜயனின் மகள்? - சர்ச்சையைக் கிளப்பிய டைரி

ரெய்டில் சிக்கிய டைரியில் 'மாதப்படி' என்ற கணக்கில் முக்கிய அரசியல் பிரமுகர்கள், போலீஸ் அதிகாரிகளுக்குப் பணம் கொடுக்கப்பட்டது குறித்த விவரங்கள் இருந்திருக்கின்றன.