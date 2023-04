Published: Just Now Updated: Just Now

`டெல்டா மாவட்டங்களில் நிலக்கரி சுரங்கங்களா?’ - கொதிக்கும் சூழலியல் ஆர்வலர்கள்

டெல்டா பகுதிகளில் மீத்தேன் எடுத்ததே, நிலக்கரி சுரங்கங்கள் அமைக்கும்போது விபத்து ஏற்படக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் என்கிறார்கள் விவரமறிந்தவர்கள்.