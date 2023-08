Published: 04 Aug 2023 11 AM Updated: 04 Aug 2023 11 AM

புனே: மத உணர்வுகளைப் புண்படுத்தியதாகக் குற்றச்சாட்டு... பரவிய வீடியோவால் கல்லூரி ஆசிரியர் கைது!

இந்து தெய்வங்களைப் பற்றி அவமரியாதையாகப் பேசியதாகக் கூறி கல்லூரி ஆசிரியர் ஒருவர் கைதுசெய்யப்பட்டதாக போலீஸார் தெரிவித்தனர்.