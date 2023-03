Published: Just Now Updated: Just Now

மதுக்கடைக்கு எதிராக கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் இரவிலும் தொடர் போராட்டம் - திருச்சுழியில் போலீஸ் குவிப்பு

திருச்சுழி அருகே புதிதாக மதுக்கடை செயல்படுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் இரவிலும் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருவதால் அந்தப் பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது.