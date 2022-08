“சுதந்திரத்துக்காகப் போராடியது எங்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வாய்ப்பு!”

என்.சங்கரய்யா… தன்னைச் சிறைப்படுத்திக்கொண்டு நம்மை விடுதலை அடைய வைத்தவர். இன்று நாம் சுவாசித்துக்கொண்டிருக்கும் சுதந்திரக் காற்றிற்கு உயிரூட்டிய போராட்ட வீரர்களில் ஒருவர். ஆங்கிலேய அரசின் அடக்குமுறைகளுக்கு எதிரான போராட்டங்கள், சிறைத் தண்டனை, சதி வழக்குகள், தலைமறைவுகள் என ஒன்பது வயதுச் சிறுவனாக நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காகப் போராட ஆரம்பித்த சங்கரய்யாவுக்கு தற்போது வயது 101. நாட்டின் 75-வது சுதந்திர தினத்தையொட்டி சங்கரய்யாவிடம் பேசினோம்...



``சுதந்திரப் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற நினைவுகள் குறித்து?’’



‘‘பகத்சிங்கின் தியாகம்தான் என்னை சுதந்திரப் போராட்டக் களத்துக்கு இழுத்து வந்தது. அப்போது, எனக்கு ஒன்பது வயதிருக்கும். 1931-ம் ஆண்டு பகத் சிங் தூக்கிலிடப்பட்டதை எதிர்த்து நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் வெடித்தன. தூத்துக்குடியிலும் கண்டன ஊர்வலம் நடந்தது. ஒன்பது வயது சிறுவனாக இருந்த நானும், அந்த ஊர்வலத்தில் கலந்துகொண்டு கோஷம் போட்டேன். அந்நிகழ்வுதான் என்னுடைய உணர்வுகளை சுதந்திரப் போராட்டம் நோக்கி நகர வைத்தது. மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் படிக்கும்போது சுதந்திரப் போராட்டத்தில் இன்னும் முழுமையாக ஈடுபடுத்திக்கொண்டேன். இளம் மாணவர் தலைவராக இருந்தபோது ஆங்கிலேய அரசு என்னைப் பலமுறை கைது செய்துள்ளது. பி.ஏ இறுதித்தேர்வு நடப்பதற்கு 20 நாள்களுக்கு முன்பும் கைது செய்யப்பட்டேன். `படிப்பா? நாட்டு விடுதலையா?’ என்று வந்தபோது, ‘நாங்கள் சுதந்திரத்திற்காகப் போராடுபவர்கள். வேலை தேடுபவர்கள் அல்ல’ (We are freedom fighters. We are not job hunters) என்பதே எங்களுடைய முழக்கமாக இருந்தது. சுதந்திரப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் என் பி.ஏ தேர்வைக் கடைசிவரை எழுதவில்லை. அந்த வருத்தமும் மனதில் இல்லை. நாட்டின் விடுதலைக்காகப் போராடுவதே முதல் கடமையாக இருந்தது. தேசத்தின் விடுதலைக்காக எனது வாழ்க்கையைத் தொடர ஆரம்பித்தேன்.”