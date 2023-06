Published: 21 Jun 2023 7 AM Updated: 21 Jun 2023 7 AM

``ஆளும்கட்சியை கிழித்து தொங்கவிடுவேன்!" - ஜாமீனில் வந்த பாஜக எஸ்.ஜி.சூர்யா ஆவேசம்

சமூக ஊடகத்தில் அவதூறு பரப்பிய குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்ட பாஜக மாநில செயலாளர் எஸ்.ஜி.சூர்யாவுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கியது மதுரை நீதிமன்றம்.