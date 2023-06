Published: 27 Jun 2023 9 AM Updated: 27 Jun 2023 9 AM

கரூர்: மாநகராட்சி கூட்டத்தில் வாக்குவாதம்... அதிமுக கவுன்சிலர்களை அடிக்க பாய்ந்த திமுக கவுன்சிலர்!

கரூர் மாநகராட்சி கூட்டத்தில் தி.மு.க, அ.தி.மு.க கவுன்சிலர்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட வாக்குவாதம், தள்ளுமுள்ளு காரணமாக மாமன்ற கூட்டத்தில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.