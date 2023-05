மோடியின் ‘ரோடு ஷோ’: `40 சதவீதம் ஊழல் Vs 85 சதவீதம் ஊழல்’ - பாஜகவின் புது ஆயுதம்!

Published: 06 May 2023 9 PM Updated: 06 May 2023 9 PM

மோடியின் ‘ரோடு ஷோ’: `40 சதவீதம் ஊழல் Vs 85 சதவீதம் ஊழல்’ - பாஜகவின் புது ஆயுதம்!

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ‘காங்கிரஸ் 85 சதவீத ஊழல் ஆட்சி’ என, புதிய குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளது அரசியல் களத்தில் அனலை கிளப்பியுள்ளது. மேலும், ’40 சதவீதம் ஊழல்’ Vs ’85 சதவீதம் ஊழல்’ என்ற புதிய போரை உருவாகியுள்ளது.

