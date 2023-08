Published: Just Now Updated: Just Now

புதுப்பள்ளி தொகுதியில் செப்டம்பர் 5-ல் இடைத்தேர்தல்; காங்கிரஸ் வேட்பாளராக சாண்டி உம்மன் அறிவிப்பு!

ஆகஸ்ட் 17-ம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய கடைசி நாள். 21-ம் தேதி வேட்புமனு வாபஸ் பெற கடைசி நாள். செப்டம்பர் 8-ம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்படுகின்றன. தேர்தல் விதிமுறைகள் உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ளது.