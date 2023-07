Published: 26 Jul 2023 6 AM Updated: 26 Jul 2023 6 AM

கார்த்தி சிதம்பரத்தை கண்டித்து போஸ்டர்... சிவகங்கை காங்கிரஸ் களேபரம்!

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, காங்கிரஸ் கட்சியினர் கண்டன போஸ்டர் ஒட்டியுள்ள சம்பவம் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.