Published: 14 Mar 2023 10 AM Updated: 14 Mar 2023 10 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

``மோடியை முடிவுக்கு கொண்டுவந்தால்தான்..." - காங்கிரஸ் நிர்வாகி பேச்சும் பாஜக பதிலும்!

``2019 புல்வாமா பயங்கரவாத தாக்குதலில் ராணுவ வீரர்கள் எப்படி மரணமடைந்தார்கள் என்பது இன்று வரை தெரியவில்லை" - காங்கிரஸ் பொறுப்பாளர் சுக்ஜிந்தர் சிங் ரந்தாவா