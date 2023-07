Published: Just Now Updated: Just Now

`மோடி மீதும் ஒருநாள் ED நடவடிக்கை பாயும் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது!' - ஈ.வி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் காட்டம்

``எதிர்க்கட்சிகளின்மீது பாயும் இதே அமலாக்கத்துறை, பிரதமர் மோடிமீதும் பாயும் என்பதை அவர் மறந்துவிடக் கூடாது." - ஈ.வி.கே.எஸ்.இளங்கோவன்