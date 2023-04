Published: 09 Apr 2023 7 AM Updated: 09 Apr 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

``ஹெச்.ராஜா சர்வதேச அரசியலுக்குச் செல்ல வாழ்த்துகள்!" - கார்த்தி சிதம்பரம் கிண்டல்

``தொகுதி மக்கள் என்னை மறந்துவிட்டதாகக் கூறும் ஹெச்.ராஜாவுக்கு மக்களுக்காகப் பேசும் தகுதி இருக்கிறதா... அவர், தன்னை மறக்காமல் இருக்க வேண்டும்." - கார்த்தி சிதம்பரம்