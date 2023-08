Published: Just Now Updated: Just Now

`மதவெறி கும்பலுடன் கைகோத்தவர்மீது நடவடிக்கை எடு!' - கும்பகோணம் மேயருக்கெதிராக காங்கிரஸார் போஸ்டர்

கடந்த வாரம் அயோத்தியில் கட்டப்படும் ராமர் கோயில் பணிக்காக கும்பகோணம் மகாமகம் குளத்திலிருந்து புனித நீர் அனுப்பும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் கலந்துகொண்ட மேயர் சரவணன், புனித நீர் அடங்கிய குடத்தை தூக்கிக் கொண்டு இந்து அமைப்பினருடன் பேரணியாகச் சென்றார்.