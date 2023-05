Published: 13 May 2023 1 PM Updated: 13 May 2023 1 PM

கர்நாடகா: ``மோடி, அமித் ஷா, நட்டா என யார் வந்தும் எந்த பாதிப்பும் இல்லை" - சித்தராமையா

``பா.ஜ.க, அவர்களின் ஊழல், தவறான நிர்வாகம் மற்றும் அவர்களின் மக்கள் விரோத அரசியல் போக்கால் மக்களால் பின்னுக்கு தள்ளப்படுவார்கள் என்பது தெரியும்" - சித்தராமையா