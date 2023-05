Published: 15 May 2023 7 PM Updated: 15 May 2023 7 PM

'பஜ்ரங் தள்' விவகாரம்; அவதூறு வழக்கில் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு பஞ்சாப் நீதிமன்றம் சம்மன்!

காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு பஞ்சாப் நீதிமன்றம் சம்மன் அனுப்பியிருப்பது, அக்கட்சியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.