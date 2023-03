Published: 13 Mar 2023 10 AM Updated: 13 Mar 2023 10 AM

"லண்டனிலிருந்து இந்திய ஜனநாயகத்தின் மீது கேள்வி எழுப்பப்படுவது துரதிர்ஷ்டவசமானது"- ராகுலை சாடிய மோடி

லண்டன் மண்ணிலிருந்து இந்திய ஜனநாயகத்தின் மீது கேள்வி எழுப்பப்படுவது துரதிர்ஷ்டவசமானது என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்திருக்கிறார்.