Published: 03 Jul 2023 9 AM Updated: 03 Jul 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டணி: ``பி.ஆர்.எஸ் வந்தால் காங்கிரஸ் சேராது'' - கே.சி.ஆர்-ஐ விளாசிய ராகுல்!

``உண்மையில் பி.ஆர்.எஸ் பா.ஜ.கவின் பி டீம். கே.சி.ஆரின் ரிமோட் கண்ட்ரோல் பிரதமர் மோடியிடம் இருக்கிறது." - ராகுல் காந்தி