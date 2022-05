Published: 21 May 2022 7 AM Updated: 21 May 2022 7 AM

கர்நாடக பள்ளி பாடப் புத்தகத்தில் பெரியார், நாராயண குரு குறிப்புகள் நீக்கம் - சர்ச்சையும் பின்னணியும்