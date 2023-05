Published: 14 May 2023 12 PM Updated: 14 May 2023 12 PM

`தேசபக்தனாக இருந்ததற்கு தண்டனை' - ஷாருக் கான் மகன் ஆர்யனைக் கைதுசெய்த சமீர் வான்கடே வேதனை

`தேசபக்தனாக இருந்ததற்கு தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறேன்' என்று நடிகர் ஷாருக் கான் மகன் ஆர்யன் கானைக் கைதுசெய்த போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரி சமீர் வான்கடே வேதனை தெரிவித்திருக்கிறார்.