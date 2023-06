Published: Just Now Updated: Just Now

``தமிழகத்தில் ​அனைவருக்கும் வீடு கட்டும் திட்டத்தில் ஊழல்!" - மத்திய இணை அமைச்சர்​​ குற்றச்சாட்டு

`தமிழகத்தில் அனைவருக்கும் வீடு கட்டும் திட்டத்தில் தரமற்ற கட்டுமானப் பொருள்கள், மின் சாதனப் பொருள்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கட்டடத்தின் மதிப்பு 2 மடங்கு உயர்த்தப்பட்டு மிகப்பெரிய ஊழல் நடைபெறுகிறது.' - மத்திய இணை அமைச்சர்​​ நாராயணசாமி