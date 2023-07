Published: Just Now Updated: Just Now

``வேலுமணியுடன் இருக்கும்வரை பிரச்னை இல்லை, ஆனால்...' - வானதிக்கு அட்வைஸ் செய்த சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்

``ஒவ்வொரு அடியும் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக எடுத்து வைக்க வேண்டும். வானதி, நீ அதை கண்ணும் கருத்துமாகப் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். வேலுமணி அண்ணனுடன் பயணிக்கிற வரை பிரச்னை இல்லை. எதிரணியில் இருந்தால், நீ காணாமல்போய்டுவ." - சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்