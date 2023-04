Published: 29 Apr 2023 10 AM Updated: 29 Apr 2023 10 AM

``இந்துமத ஆச்சாரப்படி வாழ்கிறேன்" - உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதம் செய்த சி.பி.எம் எம்.எல்.ஏ!

`சி.பி.எம் எம்.எல்.ஏ ராஜா சட்டசபைக்குச் செல்லலாம். அதே சமயம், சட்ட சபையில் நடக்கும் வாக்கெடுப்புகளில் ஓட்டளிக்கக்கூடாது’ என்பது போன்ற தடைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

