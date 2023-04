Published: 05 Apr 2023 7 AM Updated: 05 Apr 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

டொனால்டு ட்ரம்ப்: ஆபாச பட நடிகைக்கு பணம் உள்ளிட்ட 34 குற்றச்சாட்டுகள் - கைதுக்குப் பின், விடுவிப்பு!

அதுமட்டுமில்லாமல் ஜனவரி 6, ‌2021ம் ஆண்டு ட்ரம்பின் உரைக்குப் பின்பு வெள்ளை மாளிகையில் நடைபெற்ற கலவரம் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளுடன்‌ சேர்த்து 30க்கும் மேற்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் ட்ரம்பின் மீது வைக்கப்படலாம் என்று கூறப்பட்டது.

government & politics ட்ரம்ப் ( Rebecca Blackwell )