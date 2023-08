Published: 10 Aug 2023 10 AM Updated: 10 Aug 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

Flying Kiss: ``பிரிஜ் பூஷண் மீது கோபம் வரவில்லையா ஸ்மிருதி இரானி?" - ஸ்வாதி மாலிவால் காட்டம்

மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி, மக்களவையில் பெண் எம்.பி-க்களை நோக்கி ராகுல் காந்தி `Flying Kiss' கொடுத்தது போன்று சைகை செய்ததாகக் நேற்று குற்றம்சாட்டினார்.