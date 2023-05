Published: 10 May 2023 1 PM Updated: 10 May 2023 1 PM

DMK Files: `ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகள்...' - அண்ணாமலை மீது முதலமைச்சர் சார்பில் அவதூறு வழக்கு

தமிழக பா.ஜ.க தலைவர் அண்ணாமலைக்கு எதிராக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சார்பில், சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் அவதூறு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.