`சீன செல்போன்கள் வேண்டாம்' - ராணுவ வீரர்களின் குடும்பத்தினருக்கு உளவுப்பிரிவு அலர்ட் | காரணம் என்ன?

Published: 08 Mar 2023 7 AM Updated: 08 Mar 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

`சீன செல்போன்கள் வேண்டாம்' - ராணுவ வீரர்களின் குடும்பத்தினருக்கு உளவுப்பிரிவு அலர்ட் | காரணம் என்ன?

சீனா செல்போன்களைப் பயன்படுத்தாதீர்கள் என்று ராணுவத்தினருக்கும், அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் பாதுகாப்புத்துறை உளவு அமைப்புகள் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கின்றன.