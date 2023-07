Published: 12 Jul 2023 7 AM Updated: 12 Jul 2023 7 AM

'நேட்டோ படையில் உக்ரைனை இணைக்க தாமதிப்பது அபத்தமானது!' - ஜெலன்ஸ்கி கொதிப்பின் பின்னணி

உச்சி மாநாட்டில் கூடும் நேட்டோ தலைவர்கள், தனது நாட்டிற்கு உறுப்பினர் பதவிக்கான காலக்கெடுவை வழங்கவில்லை என்றால் அது 'அபத்தமானது' என உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி கடுமையாக சாடியிருக்கிறார்.