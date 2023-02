Published: 27 Feb 2023 7 AM Updated: 27 Feb 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

8 மணி நேரம் தொடர்ந்த விசாரணை; `பதில்களில் திருப்தியில்லை' - சிசோடியாவைக் கைதுசெய்தது சிபிஐ!

8 மணி நேர விசாரணைக்குப் பிறகு டெல்லி துணை முதல்வர் மணீஷ் சிசோடியாவை சி.பி.ஐ அதிகாரிகள் கைதுசெய்தனர்.