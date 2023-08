Published: 04 Aug 2023 7 AM Updated: 04 Aug 2023 7 AM

எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்ப்பு; அமித் ஷாவின் பதில் - மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட டெல்லி அவசரச் சட்டம்!

மக்களவையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு பெரும்பான்மை இருப்பதால் இந்த மசோதா எளிதாக நிறைவேறியது. மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து எதிர்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பு செய்தன.