Published: 21 Mar 2023 9 AM Updated: 21 Mar 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

ராகுல் காந்தி விட்டுக்குள் புகுந்த போலீஸ்: `விசாரணையா... மிரட்டலா?’ - கொதிக்கும் காங்கிரஸ்

டெல்லி சட்டம் ஒழுங்கு சிறப்பு காவல் ஆணையர் சாகர் பிரீத் ஹூடா தலைமையிலான காவல்துறையினர் டெல்லி துக்ளக் லேன் பகுதியில் உள்ள ராகுல் காந்தியின் வீட்டிற்கு அதிரடியாகச் சென்றனர்.