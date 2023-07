Published: 19 Jul 2023 10 AM Updated: 19 Jul 2023 10 AM

பிரதமர் மோடிக்கு அருகேயே இடம்... எடப்பாடிக்கு டெல்லி கொடுத்த முக்கியத்துவம் - பின்னணி என்ன?!

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் பா.ஜ.க-வுக்கு அடுத்த இடம் அ.தி.மு.க-வுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதைப் பிரதிபலிக்கும்விதமாகதான், பிரதமர் மோடிக்கு அடுத்த இருக்கையை எடப்பாடிக்கு ஒதுக்கியிருக்கிறது டெல்லி.