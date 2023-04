Published: 16 Apr 2023 9 AM Updated: 16 Apr 2023 9 AM

பஞ்சாப்பில் உயிரிழந்த தமிழக வீரர்களுக்கு ராணுவ மரியாதை மறுப்பு! - பின்னணி என்ன?

பஞ்சாப் பதிண்டா ராணுவ நிலையத்தில் உயிரிழந்த தமிழக ராணுவ வீரர்களின் உடல்கள் அவரவர் சொந்த ஊர்களில் தகனம் செய்யப்பட்டன.