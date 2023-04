Published: 14 Apr 2023 10 AM Updated: 14 Apr 2023 10 AM

``பாஜக-வில் சேராவிட்டால் சிபிஐ கைதுசெய்துவிடும்” - உத்தவ் வீட்டுக்குச் சென்று அழுதாரா ஷிண்டே?!

``பாஜக-வில் சேராவிட்டால் என்னைக் கைதுசெய்துவிடுவார்கள் என்று மகாராஷ்டிரா முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டே எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து அழுதார்” என்று ஆதித்ய தாக்கரே தெரிவித்திருக்கிறார்.