Published: 08 Apr 2023 9 AM Updated: 08 Apr 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

மகாராஷ்டிரா அரசியலில் ட்விஸ்ட்?! - அஜித் பவார், 7 எம்.எல்.ஏ.க்கள் நாட் ரீச்சபிள்... சரத் பவார் ஷாக்!

மகாராஷ்டிராவில் அஜித்பவார் உட்பட 8 எம்.எல்.ஏ.க்கள் மாயமாகிவிட்டனர் என்ற தகவல் பரவி வருகிறது. இதனை தேசியவாத காங்கிரஸ் மறுத்தாலும் இன்னும் உறுதியாக தகவல்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை.