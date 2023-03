Published: Just Now Updated: Just Now

ஈரோடு தேர்தல்: ``தேர்தல் ஆணையம் ஆளுங்கட்சியின் கைப்பாவையாகச் செயல்பட்டது!" - விஜயகாந்த் காட்டம்

``நடுநிலையாககிச் செயல்பட வேண்டிய தேர்தல்‌ ஆணையம்‌ ஆளுங்கட்சியின்‌ கைப்பாவையாகச் செயல்பட்டது. இதன்மூலம்‌ ஜனநாயகம்‌ குழிதோண்டிப் புதைக்கப்பட்டது." - விஜயகாந்த்