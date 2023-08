``தேர்தல் நேரத்தில் சோறு... பீரு.. 100 போதும் என நினைக்காதீர்கள்!" - விஜய பிரபாகரன் அட்வைஸ்

Published: 11 Aug 2023 6 AM Updated: 11 Aug 2023 7 AM

Published: Today at 6 AM Updated: Today at 7 AM

``தேர்தல் நேரத்தில் சோறு.. பீரு..100 வந்தால் மட்டும் போதும் என நினைக்காதீர்கள்" என தேமுதிக ஆர்ப்பாட்டத்தில் விஜய பிரபாகரன் பேசினார்.