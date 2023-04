Published: Just Now Updated: Just Now

ஆளுநர் விவகாரம்: ``நாங்கள் எந்த எல்லைக்கும் செல்வோம்!” - கொந்தளித்த திமுக கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள்

``தேசியக் கொடியைக் காவிக் கொடியாக மாற்ற வேண்டும் என்பது ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் திட்டம்.’’ - திருமாவளவன்