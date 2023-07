Published: 28 Jul 2023 7 AM Updated: 28 Jul 2023 7 AM

`பற்றியெரியும் மணிப்பூர் உங்கள் மண் இல்லையா..?' - அண்ணாமலை பாதயாத்திரையை விமர்சித்து திமுக போஸ்டர்

ராமேஸ்வரத்தில் பா.ஜ.க மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பாதயாத்திரை மேற்கொள்ளவிருக்கும் நிலையில், மணிப்பூர் சம்பவத்தை மேற்கோள்காட்டி அண்ணாமலையிடம் கேள்வி எழுப்பும் வாசகத்துடன் தி.மு.க சார்பில் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டிருக்கின்றன.