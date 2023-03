Published: 15 Mar 2023 11 AM Updated: 15 Mar 2023 11 AM

நெல்லை: `மேயர் எங்களை மதிப்பதில்லை’ - திமுக கவுன்சிலர்கள் போர்க்கொடி; வெடிக்கும் உட்கட்சி விவகாரம்

நெல்லை மாநகராட்சி மேயர் சரவணன் குறித்து ஏற்கெனவே புகார் மனு அளித்திருந்த பெரும்பான்மையான தி.மு.க கவுன்சிலர்கள், மீண்டும் அவருக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கியது ஏன் என்பது குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.