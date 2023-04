Published: 08 Apr 2023 9 AM Updated: 08 Apr 2023 9 AM

'ஸ்டாலின் தைரியமான முதல்வர்; திமுக ஆட்சி திருப்தியாக உள்ளது' - நடிகர் சத்யராஜ்

``ஸ்டாலின் தைரியமான முதல்வர். இரண்டு ஆண்டு திமுக ஆட்சி மிகவும் திருப்திகரமாக உள்ளது - சத்யராஜ்