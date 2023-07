Published: 27 Jul 2023 6 AM Updated: 27 Jul 2023 6 AM

Published: Today at 6 AM Updated: Today at 6 AM

`ஆமாம், திமுக வாரிசுகளுக்கான கட்சி தான்!’ - திருச்சியில் கொதித்த மு.க.ஸ்டாலின்

``பாஜக ஆட்சி தொடரும் என்றால் இந்தியாவில் மக்களாட்சியை, சமூகநீதியை, இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது. இந்தியாவில் ஜனநாயகமே இருக்காது." - மு.க.ஸ்டாலின்