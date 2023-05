Published: 12 May 2023 1 PM Updated: 12 May 2023 1 PM

DMK Files: ``அண்ணாமலைக்கு ஓராண்டு சிறைத்தண்டனை உறுதி!" - ஆர்.எஸ்.பாரதி

``பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு, அண்ணாமலை மீது வழக்கு தொடுத்திருக்கிறார். நிச்சயமாக அண்ணாமலை ஓராண்டு தண்டனை பெறப்போகிறார்." - ஆர்.எஸ்.பாரதி