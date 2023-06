Published: 11 Jun 2023 9 AM Updated: 11 Jun 2023 9 AM

சேலம்: `பாஜக-வுக்குப் பல்லக்குத் தூக்கி ஆட்சியைக் காப்பாற்றிக் கொண்டவர் பழனிசாமி!'- ஸ்டாலின் காட்டம்

``தி.மு.க-வை எந்த சக்தியாலும் வெல்ல முடியாது என்ற சூழ்நிலையை இந்த ’முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின்’ உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன்." - ஸ்டாலின்