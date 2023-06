Published: Just Now Updated: Just Now

செந்தில் பாலாஜி: ``திருந்தாத பாஜக-வை திருத்தும் பொறுப்பு மக்களுக்கே!" - திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள்

``எந்தச் செல்வாக்கும் இல்லாத அரசாங்கமாக ஒன்பதாவது ஆண்டில் மொத்தமாகத் தேய்ந்துவிட்டது பா.ஜ.க ஆட்சி.'' - திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள்