``ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் ஆளுங்கட்சி வெற்றி பெறவே வாய்ப்பு!" - நயினார் நாகேந்திரன் கணிப்பு

``திருமங்கலம் ஃபார்முலாவை காட்டிலும் 20 மடங்கு பணம் ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதியில் புழங்கியிருக்கிறது. அதனால் ஆளுங்கட்சி வெற்றி பெற அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கிறது." - நயினார் நாகேந்திரன்