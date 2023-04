Published: 04 Apr 2023 7 AM Updated: 04 Apr 2023 7 AM

'தவளை சத்தம் போட்டு மழை பெய்யுமா; அண்ணாமலை பட்டியல் வரட்டும்!' - அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ்

``அண்ணாமலை சொன்னதுபோல பட்டியல் வரட்டும், தி.மு.க-வுக்கு மடியில் கனம் இல்லை, அதனால் மனதில் பயம் இல்லை” என்றார் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ்.