”ஒன்றிய அமைச்சர்கள் மீது இன்றும் வழக்குகள் இருக்கிறது; நீக்கிவிட்டீர்களா?" - தங்கம் தென்னரசு காட்டம்

``செந்தில் பாலாஜியை மட்டும் தனிமைப்படுத்தி ஒரு குற்றச்சாட்டில் சிக்கவைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன... குற்றம் சாட்டப்பட்டுவிட்ட காரணத்தினாலேயே அவருக்கு தகுதி நீக்கம் வந்துவிடாது." - தங்கம் தென்னரசு