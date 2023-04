Published: Just Now Updated: Just Now

"வருமான வரிச்சட்டத்தை மீறினாரா அண்ணாமலை!?" - நிர்மலா சீதாராமனுக்கு திமுக எம்.பி கடிதம்!

``அந்த வாட்சை கடந்த ஜூன் 2021-ல் சேரலாதன் ராமகிருஷ்ணனிடமிருந்து ரூ.3 லட்சம் ரொக்கம் கொடுத்து வாங்கப்பட்டதாகக் கூறியிருக்கிறார்.’’ - கலாநிதி வீராசாமி

Share